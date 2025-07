POL-PDLD: Rhodt - Verkehrskontrollen

Polizeidirektion Landau

Wegen Bürgerbeschwerden wurden die angrenzenden Feldwege kontrolliert, weil Autofahrer infolge einer derzeit eingerichteten Baustelle im Ortsbereich verbotswidrig auf diesen unterwegs sind. Vier Fahrer wurden zwischen 8 Uhr und 9 Uhr gestern Morgen (09.07.2025) dabei erwischt. Sie mussten ein Verwarnungsgeld zahlen und wenden. In der Radeburger Straße in Edenkoben wurden 30 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die vorgeschriebene 30 km/h Beschränkung hielten. Die Kontrolle wurde gestern (09.07.2025) zwischen 9 Uhr und 10 Uhr durchgeführt. Weitere 28 Autofahrer wurden zwischen 12 - 13 Uhr gebührenpflichtig verwarnt, weil sie in der Edesheimer Staatsstraße zu schnell unterwegs waren.

