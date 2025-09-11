Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wardenburg +++ Verursacher stark alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 10. September 2025, 16:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht.

Der 57-Jährige aus Oldenburg befuhr zur Unfallzeit mit einem Audi die Oldenburger Straße. Auf dem Weg in Richtung Oldenburg reagierte er in Höhe der Huntestraße zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 65-Jährigen aus Ovelgönne und fuhr auf das Heck von dessen VW auf. Der entstandene Sachschaden war gering und wurde auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei aber fest, dass der Verursacher nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,98 Promille. Gegen den 57-Jährigen ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei, die zur Verhinderung der Weiterfahrt auch die Fahrzeugschlüssel vom Audi einbehielt.

