PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brennholzdiebstahl in Neunkhausen - Zeugen gesucht!

Neunkhausen (ots)

Zwischen dem 08.09.2025 gegen 21 Uhr und dem 09.09.2025 gegen 08:30 Uhr kam es an einem Feldweg in der Gemarkung Neunkhausen zu einem Diebstahl von dort gelagertem Brennholz. Hierbei wurden circa acht Raummeter Buchenbrennholz aus einem Holzunterstand von unbekannten Tätern entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 19:58

    POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall - Vorfahrt nicht beachtet

    Montabaur (ots) - Am 08.09.2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Montabaur zusammen mit seinen beiden Mitinsassen in einem VW Golf die Bahnallee in Montabaur, aus Richtung Eschelbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung des ICE-Bahnhofs. Eine 53-jährige Frau aus Ransbach-Baumbach befuhr mit einem weiteren Mitinsassen in ihrem VW Polo die Straße "Am ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:42

    POL-PDMT: Kreisliga Fußballspiel abgebrochen!

    Dahlheim (ots) - Am Sonntag den 07.09.2025 empfing um 14:30 Uhr die Heimmannschaft SG Rheinhöhen Dahlheim die SV Reinhardts Elf. Nach Meldung aus dem Publikum kam es kurz vor der Halbzeitpause zu Platzverweisen von Spielern der Gastmannschaft. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein, weshalb hiesige Dienststelle die Ermittlungen aufgenommen hat. Aufgrund der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 06:50

    POL-PDMT: Diebstahl aus Kebap-Haus

    Hachenburg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 21:00 Uhr und Sonntag, den 07.09.2025 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Kebap-Haus in der Wilhelmstraße(Fußgängerzone) in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft stieg in das Geschäft ein und entwendete die Kasse. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren