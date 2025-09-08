PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall - Vorfahrt nicht beachtet

Montabaur (ots)

Am 08.09.2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Montabaur zusammen mit seinen beiden Mitinsassen in einem VW Golf die Bahnallee in Montabaur, aus Richtung Eschelbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung des ICE-Bahnhofs. Eine 53-jährige Frau aus Ransbach-Baumbach befuhr mit einem weiteren Mitinsassen in ihrem VW Polo die Straße "Am Aubachsee" und wollte nach links in die Bahnallee in Richtung Eschelbacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 60-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Fahrer sowie die Beifahrerin des VW Golf kamen mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Bahnallee war in diesem Bereich für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Hempel

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 10:42

    POL-PDMT: Kreisliga Fußballspiel abgebrochen!

    Dahlheim (ots) - Am Sonntag den 07.09.2025 empfing um 14:30 Uhr die Heimmannschaft SG Rheinhöhen Dahlheim die SV Reinhardts Elf. Nach Meldung aus dem Publikum kam es kurz vor der Halbzeitpause zu Platzverweisen von Spielern der Gastmannschaft. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll es zu wechselseitigen Beleidigungen gekommen sein, weshalb hiesige Dienststelle die Ermittlungen aufgenommen hat. Aufgrund der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 06:50

    POL-PDMT: Diebstahl aus Kebap-Haus

    Hachenburg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 21:00 Uhr und Sonntag, den 07.09.2025 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Kebap-Haus in der Wilhelmstraße(Fußgängerzone) in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft stieg in das Geschäft ein und entwendete die Kasse. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI Hachenburg Telefon: ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 05:20

    POL-PDMT: Ausgelegte Reißzwecke - Zeugen gesucht!

    Montabaur (ots) - Am 07.09.2025 wurde der Polizei in Montabaur gegen 17:00 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf dem Fahrradweg der K168 in Montabaur durch bislang unbekannte Täter eine Vielzahl von Reißzwecken ausgelegt worden seien. Die hierdurch entstandene Beschädigung zweier E-Scooter wurde bereits angezeigt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu Verantwortlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren