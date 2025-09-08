POL-PDMT: Diebstahl aus Kebap-Haus
Hachenburg (ots)
Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 21:00 Uhr und Sonntag, den 07.09.2025 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Kebap-Haus in der Wilhelmstraße(Fußgängerzone) in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft stieg in das Geschäft ein und entwendete die Kasse. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580
