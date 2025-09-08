PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Kebap-Haus

Hachenburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 06.09.2025 21:00 Uhr und Sonntag, den 07.09.2025 11:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Kebap-Haus in der Wilhelmstraße(Fußgängerzone) in Hachenburg. Unbekannte Täterschaft stieg in das Geschäft ein und entwendete die Kasse. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 05:20

    POL-PDMT: Ausgelegte Reißzwecke - Zeugen gesucht!

    Montabaur (ots) - Am 07.09.2025 wurde der Polizei in Montabaur gegen 17:00 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf dem Fahrradweg der K168 in Montabaur durch bislang unbekannte Täter eine Vielzahl von Reißzwecken ausgelegt worden seien. Die hierdurch entstandene Beschädigung zweier E-Scooter wurde bereits angezeigt. Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu Verantwortlichen ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:03

    POL-PDMT: Entwendete Metallteile aus Container

    Nister (ots) - Im Zeitraum vom 06.09.2025, von 05:36 Uhr - 05:42 Uhr wurden aus einem Metallcontainer, welcher auf einem Firmengelände in der Straße "Zum Drahtzug" positioniert war, Metallteile entwendet. Es werden Hinweise erbeten, sowohl auf infrage kommende Tatpersonen als auch verdächtige Fahrzeuge, welche sich in diesem Zeitraum an oder in Nähe de Tatörtlichkeit befunden haben. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren