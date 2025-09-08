POL-PDMT: Diebstahl aus Kebap-Haus

Nister (ots) - Im Zeitraum vom 06.09.2025, von 05:36 Uhr - 05:42 Uhr wurden aus einem Metallcontainer, welcher auf einem Firmengelände in der Straße "Zum Drahtzug" positioniert war, Metallteile entwendet. Es werden Hinweise erbeten, sowohl auf infrage kommende Tatpersonen als auch verdächtige Fahrzeuge, welche sich in diesem Zeitraum an oder in Nähe de Tatörtlichkeit befunden haben. Rückfragen bitte an: ...

