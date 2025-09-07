POL-PDMT: Fund eines E-Bikes
Hachenburg (ots)
Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde ein im Straßengraben befindliches E-Bike mitgeteilt.
Das Fahrzeug, welches im Straßengraben Graf-Heinrich-Straße / Einmündung Saynstraße lag, wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Pedelec der Marke: "Giant" / weiße Aufschrift, dass Hinterrad ist beschädigt.
Hinweise auf den Besitzer bzw. zum Sachverhaltshergang werden erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 026622-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell