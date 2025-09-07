PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fund eines E-Bikes

Hachenburg (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde ein im Straßengraben befindliches E-Bike mitgeteilt.

Das Fahrzeug, welches im Straßengraben Graf-Heinrich-Straße / Einmündung Saynstraße lag, wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Pedelec der Marke: "Giant" / weiße Aufschrift, dass Hinterrad ist beschädigt.

Hinweise auf den Besitzer bzw. zum Sachverhaltshergang werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 026622-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

