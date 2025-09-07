POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Weidezauns
Astert (ots)
Im Zeitraum vom 05.09.2025, 17:00 Uhr bis zum 06.09.2025, 08:30 Uhr wurde im Hachenburger Weg ein Drahtzaun an mehreren Stellen durchtrennt. Zudem wurden die Zaunfedern ausgehangen, sodass die auf der Weide befindlichen Galloways hätten ausreißen können.
Hinweise auf die bislang unbekannte Tatperson werden erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell