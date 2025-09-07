PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Weidezauns

Astert (ots)

Im Zeitraum vom 05.09.2025, 17:00 Uhr bis zum 06.09.2025, 08:30 Uhr wurde im Hachenburger Weg ein Drahtzaun an mehreren Stellen durchtrennt. Zudem wurden die Zaunfedern ausgehangen, sodass die auf der Weide befindlichen Galloways hätten ausreißen können.

Hinweise auf die bislang unbekannte Tatperson werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 22:13

    POL-PDMT: Fahrzeugsuche in aktuellem Vermisstenfall WW-GP 85

    Steinen (ots) - In einem aktuellen Vermisstenfall wird nach einem grauen BMW X3 mit dem amtl. Kennzeichen WW-GP 85 und einem 65-jährigen Mann aus der VG Selters gefahndet. Von dem Fahrzeuginsassen geht keine Gefahr aus. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Montabaur Telefon: ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 16:04

    POL-PDMT: Dieselspur zwischen Montabaur und Görgeshausen

    Montabaur (ots) - Am Freitag, den 05.09.2025 gegen 06:45 Uhr, wurden größere Verunreinigungen durch ausgetretenen Dieselkraftstoff auf der L318 zwischen Montabaur und Görgeshausen gemeldet. Durch die verunreinigte Fahrbahn kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Großhohlbach und Montabaur. Bei Überprüfung des Streckenabschnitts durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Montabaur ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 21:50

    POL-PDMT: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 288 - Zeugen gesucht!

    Streithausen (ots) - Am 01.09.2025 kam es gegen 12:52 Uhr auf der L 288 zwischen den Anschlussstellen Atzelgift und Streithausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Hierbei überholte die Fahrzeugführerin eines schwarzen Ford Fiesta einen langsamer fahrenden PKW auf einem nur bedingt einsehbaren Teilstück, ohne dabei Rücksicht auf den Gegenverkehr zu nehmen. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren