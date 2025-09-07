Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung eines Weidezauns

Astert (ots)

Im Zeitraum vom 05.09.2025, 17:00 Uhr bis zum 06.09.2025, 08:30 Uhr wurde im Hachenburger Weg ein Drahtzaun an mehreren Stellen durchtrennt. Zudem wurden die Zaunfedern ausgehangen, sodass die auf der Weide befindlichen Galloways hätten ausreißen können.

Hinweise auf die bislang unbekannte Tatperson werden erbeten.

