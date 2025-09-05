Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dieselspur zwischen Montabaur und Görgeshausen

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025 gegen 06:45 Uhr, wurden größere Verunreinigungen durch ausgetretenen Dieselkraftstoff auf der L318 zwischen Montabaur und Görgeshausen gemeldet. Durch die verunreinigte Fahrbahn kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Großhohlbach und Montabaur. Bei Überprüfung des Streckenabschnitts durch die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Montabaur konnten auch abseits der L318 massive Verunreinigungen in den umliegenden Ortschaften festgestellt werden. Durch Ermittlungen insbesondere hinsichtlich des ausschweifenden Streckenverlaufes konnte auf einen Linienbus als Verursacher geschlossen werden. Der verantwortliche Linienbus sowie der Fahrer konnten im Nachgang ermittelt werden. Die Straßenmeisterei Montabaur, der Bauhof Montabaur, beauftragte Abschleppdienstunternehmen sowie die Ortsgemeinden selber widmeten sich der großflächigen Straßenreinigung mit starken Kräften.

