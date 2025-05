Andernach und Plaidt (ots) - Am 26.05.2025 wurde der Polizei Andernach um 15:10 Uhr ein Raubdelikt in der Eifeler Backstube in Plaidt gemeldet. Der mit einer Kapuze vermummte und einem Messer bewaffnete mutmaßliche Täter konnte zunächst die Tageskasse mit Einnahmen in unbekannter Höhe erbeuten. Als er flüchtete, wurde er durch einen Polizeibeamten der Polizei Andernach, der erst kurz zuvor seinen Dienst beendet hatte ...

