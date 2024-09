Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kellerbrand in der Schulstraße: Polizei bittet um Hinweise

In der Schulstraße in Wittmund kam es am Dienstag zu einem Brandgeschehen. Um 15.35 Uhr wurde durch Anwohner ein Feuer in einem Kellerraum eines Mehrparteienhaus festgestellt. Kräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen. Aufgrund der ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei Wittmund bittet um sachdienliche Hinweise unter 04462 9110.

