Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Radfahrern +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist am Mittwoch, 10. September 2025, 16:50 Uhr, eine Person schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein zwölfjähriger Junge aus Delmenhorst mit einem Fahrrad auf dem Gehweg zwischen Bismarckstraße und Max-Planck-Gymnasium unterwegs. Am Ende dieses Gehwegs bog er auf den Weg ein, der die Max-Planck-Straße mit der Graft verbindet. Hier kollidierte er mit einem 84-jährigen Delmenhorster, der diesen Weg mit einem Fahrrad in Richtung Max-Planck-Straße befuhr.

Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

  • 11.09.2025 – 08:20

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wardenburg +++ Verursacher stark alkoholisiert

    Delmenhorst (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 10. September 2025, 16:30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht. Der 57-Jährige aus Oldenburg befuhr zur Unfallzeit mit einem Audi die Oldenburger Straße. Auf dem Weg in Richtung Oldenburg reagierte er in Höhe der Huntestraße zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 07:38

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer bei Unfall in Großenkneten tödlich verletzt

    Delmenhorst (ots) - Bei einem Unfall in Großenkneten hat am Mittwoch, 10. September 2025, gegen 17:30 Uhr, ein Autofahrer tödliche Verletzungen erlitten. Der 59-jährige Mann aus Vechta war mit einem Kleinwagen auf der Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Auf gerader Strecke kam er kurz vor der Einmündung zum Schnepfenweg nach rechts von der Fahrbahn ab, ...

    mehr
