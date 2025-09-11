Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Radfahrern +++ Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist am Mittwoch, 10. September 2025, 16:50 Uhr, eine Person schwer verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein zwölfjähriger Junge aus Delmenhorst mit einem Fahrrad auf dem Gehweg zwischen Bismarckstraße und Max-Planck-Gymnasium unterwegs. Am Ende dieses Gehwegs bog er auf den Weg ein, der die Max-Planck-Straße mit der Graft verbindet. Hier kollidierte er mit einem 84-jährigen Delmenhorster, der diesen Weg mit einem Fahrrad in Richtung Max-Planck-Straße befuhr.

Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

