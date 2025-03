POL-W: W 27-Jähriger stürzt mit E-Scooter in der Nordstadt und verletzt sich

Wuppertal (ots) - Am Samstag, 01.03.2025 (18:30 Uhr), kam es auf der Gewerbeschulstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem 1er BMW auf der Gewerbeschulstraße in Richtung Osten. Kurz hinter der Einmündung zur Straße An der Bergbahn kam es zur Kollision mit dem Smart Fortwo einer 39-jährigen Wuppertalerin, die aus einer Grundstücksausfahrt auf die Gewerbeschulstraße in ...

