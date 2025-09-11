PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee tödlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee-Steinkimmen ist eine Autofahrerin am Donnerstag, 11. September 2025, 12:00 Uhr, ums Leben gekommen.

Die 66-jährige Frau aus Ganderkesee war mit einem Kleinwagen auf der Kimmer Landstraße zwischen Dingstede und Steinkimmen unterwegs, kam im Bereich einer Rechtskurve in Höhe der Straße "Bei der Bäke" nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Kleinwagen prallte von hier zurück auf die Fahrbahn, kippte auf das Dach und kam so auf der Straße zum Stillstand. Die nicht ansprechbare Fahrerin wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Falkenburg und Dingstede aus ihrem Auto befreit. Ein vor Ort eingesetzter Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der 66-Jährigen feststellen.

Am Unfallort war di Errichtung einer Vollsperrung erforderlich, die von der Straßenmeisterei Delmenhorst übernommen wurde. Die Unfallstelle wird zur Klärung des Unfallhergangs aufwendig vermessen. Die Landesstraße wird deshalb zwischen Dingstede und Bergedorfer Landstraße bis in den späten Nachmittag nicht zu passieren sein.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

