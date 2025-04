Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung endet in Polizeigewahrsam

Schwerin (ots)

Eine 42-jährige Frau musste am Sonntagnachmittag nach einem vorangegangenen Streit auf dem Marienplatz in Polizeigewahrsam genommen werden. Zuvor kam es zu einem lautstarken Streit zwischen der alkoholisierten 42-Jährigen und ihrem Ex-Lebensgefährten, bei dem die Tatverdächtige auch mit einer Bierflasche geworfen haben soll. Kollegen der Mobilen Polizeiwache konnten umgehend die Auseinandersetzung unterbinden und der Tatverdächtigen einen Platzverweis erteilen. Da sie nach etwa 30 Minuten wiederum lautstark zum Marienplatz zurückkehrte, wurde die 42-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. In den Gewahrsamsräumen wehrte die deutsche Tatverdächtige sich gegen die Maßnahmen und biss einem Polizisten in die Hand, der aufgrund der getragenen Handschuhe nur leichtverletzt wurde. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von rund 1 Promille. Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

