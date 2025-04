Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Notstromaggregat und Dieselkraftstoff von Baustellen

Lübtheen/Wittenburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende von zwei Baustellen bei Wittenburg und Lübtheen technisches Gerät und Dieselkraftstoff entwendet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag die mit Dieselkraftstoff gefüllten Tanks von drei Baggern geleert haben. Insgesamt sollen so etwa 350 Liter Diesel von der Baustelle bei Lübtheen entwendet worden sein.

Von einer Baustelle bei Wittenburg sollen unbekannte Täter in zwei Baucontainer gewaltsam eingedrungen und daraus mindestens ein Notstromaggregat gestohlen haben. Der Tatzeitraum wird hier auf Freitag, 10:00 Uhr bis Sonntag, 10:00 Uhr eingegrenzt. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Außerdem wird ein möglicher Tatzusammenhang geprüft. Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310), die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

