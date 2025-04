Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtige nach Diebstahl eines Krankenfahrstuhls gestellt

Rostock (ots)

Am Sonntagabend, den 06.04.2025, gegen 22:30 Uhr, wurden der Polizei durch eine aufmerksame Hinweisgeberin drei Jugendliche gemeldet, die in der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil Dierkow einen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Krankenfahrstuhl entwendeten. Die Jugendlichen entfernten sich anschließend mit dem Krankenfahrstuhl in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes.

Dank der zeitnahen Mitteilung reagierten die Beamten der Polizeiinspektion Rostock umgehend und trafen die drei tatverdächtigen Personen im Bereich der Lorenzstraße an. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13-jährigen rumänischen Staatsangehörigen sowie zwei deutsche Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jugendlichen ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen alle Beteiligten wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahls gemäß §§ 242, 243 StGB aufgenommen. Der Krankenfahrstuhl wurde an seinen Eigentümer zurückgegeben.

