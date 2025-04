Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann bei Vorfall mit Pkw schwer verletzt

Wismar (ots)

Am Sonnabend, dem 5. April 2025, wurde in der Lübschen Straße in Wismar ein Mann mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann zuvor am Dach des Autos eines Bekannten festgehalten. Als dieser das Fahrzeug beschleunigte, konnte sich der Geschädigte nicht halten und stürzte auf die Fahrbahn. Der 23-jährige Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, konnte nach Zeugenaussagen jedoch ermittelt werden.

Der 20-jährige Geschädigte wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der unterlassenen Hilfeleistung aufgenommen. Die beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

