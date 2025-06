Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB2

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, dem 5. Juni, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen gegen 20:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Kurz vor dem Autobahntunnel kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Verkehrssicherungsanhänger mit Zugfahrzeug. Beim Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurde die Person im Pkw bereits von Ersthelfern betreut. Im Baustellenfahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt niemand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Verkehrssicherungsanhänger unter den Lkw geschoben. Der Fahrer des Pkw wurde rettungsdienstlich versorgt, und eine technische Rettung wurde eingeleitet. Mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts wurde im Heckbereich eine Öffnung geschaffen, um den Fahrzeuginsassen patientengerecht aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Patient erlitt schwere Verletzungen und wurde unter notärztlicher Begleitung in die Knappschaft Kliniken Gelsenkirchen Buer transportiert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen Buer, Hassel und Heßler sowie den Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr Erle-Nord und Buer im Einsatz.

