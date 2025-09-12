Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Auffahrunfall auf der B212 in Nordenham ist am Donnerstag, 11. September 2025, gegen 16:00 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Nordenhamer mit einem BMW die B212 in Richtung Blexen. Kurz vor der Großensieler Straße erkannte er vor ihm zum Stehen gekommene Fahrzeuge zu spät. Er fuhr auf das Heck des Mercedes eines 65-Jährigen aus dem Fichtelgebirge und schob diesen gegen den Opel einer 43-Jährigen aus Schiffdorf.

Der 65-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Oberkörper. Sein Mercedes und der BMW des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden von über 15.000 Euro.

