POL-PB: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der L776 - Polizei beschlagnahmt zwei niederländische Autos

Paderborn (ots) - (mh) Bei diversen Unfällen auf Paderborner Stadtgebiet haben sich am vergangenen Wochenende ein E-Scooter-Fahrer und mehrere Radfahrer verletzt. Einer davon schwer. Am Freitag, 27. Juni, war ein 79-jähriger Mann gegen 12.00 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Von-Ketteler-Straße in Elsen in Richtung Paderborn unterwegs. Aus einer ...

mehr