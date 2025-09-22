LPI-GTH: Sachbeschädigung
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
An einer Gebäudefassade in der Archfelder Straße brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zwei ca. 3m große Graffiti an und verursachten dadurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat wurde am 20. September, gegen 21.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0247745/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell