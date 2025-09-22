LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots) - Heute Vormittag wurden der Polizei Gotha drei Diebstähle aus Pkw gemeldet. Unbekannte haben im Zeitraum vom 21.09.2025, 14.45 Uhr bis 22.09.2025, 05.45 Uhr aus einem Skoda, der in der Gayerstraße abgestellt war, Bargeld und persönliche Dokumente gestohlen. Ein VW in der Tabarzer Straße wurde vergangene Nacht ebenfalls aufgebrochen, der Innenraum durchwühlt. Beide Pkw waren verschlossen. Ein in der Georg-Herwegh-Straße abgestellter Skoda wurde durch ...

