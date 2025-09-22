Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. September, 18.00 Uhr und heute, 06.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf das Grundstück eines im Bau befindlichen Hotels in der Straße "Am Marktrasen". Gewaltsam drangen der oder die Täter anschließend in das Gebäude ein und verursachten dabei Sachschaden. Entwendet wurde nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0247520/2025) entgegen. (jd)

