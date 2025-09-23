LPI-GTH: Parkscheinautomat beschädigt
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten am 21. September, gegen 21.50 Uhr einen Parkscheinautomaten im Bereich Waldstraße (Parkplatz unterhalb des Kickelhahns). Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0248176/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)
