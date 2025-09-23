PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkscheinautomat beschädigt

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten am 21. September, gegen 21.50 Uhr einen Parkscheinautomaten im Bereich Waldstraße (Parkplatz unterhalb des Kickelhahns). Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0248176/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Bufleben (Landkreis Gotha) (ots) - Im Zeitraum vom 19.09.2025, 17.20 Uhr bis 22.09.2025, 08.00 Uhr entwendeten Unbekannte mehrere gefüllte Gasflaschen, die auf einem Grundstück eines Warenhauses in der Nähe des Bahnhofs gelagert waren. Außerdem wurden aus einem Baucontainer diverse Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0248401/2025 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:15

    LPI-GTH: Einbruch

    Krauthausen (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 19. September, 18.00 Uhr und heute, 06.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich auf das Grundstück eines im Bau befindlichen Hotels in der Straße "Am Marktrasen". Gewaltsam drangen der oder die Täter anschließend in das Gebäude ein und verursachten dabei Sachschaden. Entwendet wurde nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:15

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - An einer Gebäudefassade in der Archfelder Straße brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zwei ca. 3m große Graffiti an und verursachten dadurch einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Tat wurde am 20. September, gegen 21.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0247745/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren