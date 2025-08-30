Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81/Gemarkung Ammerbuch: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.08.2025) ereignete sich gegen 00:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg in Fahrtrichtung Singen. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo und ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhren beide zunächst die linke Fahrspur. Während der BMW-Fahrer auf den Fahrstreifen nach rechts wechselte, um der nachfolgenden VW-Fahrerin das Überholen zu ermöglichen, setzte zeitgleich die VW-Fahrerin verbotswidrig zum Rechtsüberholen an. In der Folge kollidierte sie seitlich mit dem BMW, worauf der VW ins Schleudern geriet, mit dem Heck gegen die linksseitige Schutzplanke prallte und dort zum Stehen kam. Die 25-jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und nach rettungsdienstlicher Begutachtung vor Ort wieder entlassen. Die beiden Mitfahrer im BMW, 20 und 24 Jahre alt, blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Autobahn in Fahrtrichtung Singen bis etwa 01:15 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell