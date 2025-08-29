PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Radlader von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (28.08.2025) 18:00 Uhr und Freitag (29.08.2025) 06:50 Uhr von einer Baustelle an der Einmündung zur Kreisstraße 1625 in Gemmrigheim einen Radlader. Der Radlader der Marke "Caterpillar" vom Typ "Cat 908" mitsamt angebrachter Gabeleinrichtung wurde am Abend verschlossen auf dem neu entstandenen Kreisverkehr im Bereich zur Kreisstraße 1624 abgestellt. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug von den Tätern in Richtung Parkplatz "Schöne Aussicht" gefahren und abtransportiert. Das Arbeitsgerät hatte einen Wert von rund 120.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:06

    POL-LB: Gerlingen: Bremse und Gas verwechselt - 8.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil eine 87 Jahre alte Citroen-Fahrerin beim Einparken im Bereich des Rathausplatzes in Gerlingen am Donnerstag (28.08.2205) gegen 17.00 Uhr statt die Bremse das Gaspedal drückte, war sie in einen Unfall verwickelt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wollte die Frau auf einen der Parkplätze nahe der Urbanstraße einparken, als der ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:02

    POL-LB: Hemmingen: 38-jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 38 Jahre alter Mann am Donnerstag (28.08.2025) gegen 14:35 Uhr für einen Polizeieinsatz in Hemmingen. Über Notruf meldet der Mann selbst, dass er in der Bahnhofstraße sei und sofortige Hilfe benötige. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann vor Ort ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:20

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf der L 1182

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (28.08.2025) gegen 12.10 Uhr bei Sindelfingen auf der Landesstraße 1182 kurz nach dem Darmsheimer Tunnel in Fahrtrichtung Grafenau ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Eine 23 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Darmsheim unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren