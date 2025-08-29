Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Radlader von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag (28.08.2025) 18:00 Uhr und Freitag (29.08.2025) 06:50 Uhr von einer Baustelle an der Einmündung zur Kreisstraße 1625 in Gemmrigheim einen Radlader. Der Radlader der Marke "Caterpillar" vom Typ "Cat 908" mitsamt angebrachter Gabeleinrichtung wurde am Abend verschlossen auf dem neu entstandenen Kreisverkehr im Bereich zur Kreisstraße 1624 abgestellt. Mutmaßlich wurde das Fahrzeug von den Tätern in Richtung Parkplatz "Schöne Aussicht" gefahren und abtransportiert. Das Arbeitsgerät hatte einen Wert von rund 120.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

