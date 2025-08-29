Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Bremse und Gas verwechselt - 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil eine 87 Jahre alte Citroen-Fahrerin beim Einparken im Bereich des Rathausplatzes in Gerlingen am Donnerstag (28.08.2205) gegen 17.00 Uhr statt die Bremse das Gaspedal drückte, war sie in einen Unfall verwickelt. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen wollte die Frau auf einen der Parkplätze nahe der Urbanstraße einparken, als der PKW plötzlich über einen angrenzenden Fußweg und eine bepflanzen Abhang hinunterfuhr. Schließlich prallte der Citroen gegen die Fassade des Stadtarchivs, wo Fenster zu Bruch gingen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Kran geborgen werden, bevor er abgeschleppt werden konnte. Glücklicherweise gab es keine Verletzte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell