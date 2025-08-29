PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 38-jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 38 Jahre alter Mann am Donnerstag (28.08.2025) gegen 14:35 Uhr für einen Polizeieinsatz in Hemmingen. Über Notruf meldet der Mann selbst, dass er in der Bahnhofstraße sei und sofortige Hilfe benötige. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann vor Ort antreffen. Nach Abklärung der vorliegenden Gesamtumstände stellte sich heraus, dass sich der Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund sollte er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Auf diese Nachricht flüchtete der Mann sofort und rante in ein Wohngebiet. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann und konnten ihn nach kurzer Zeit einholen und vorläufig festnehmen. Hierbei widersetzte er sich und leistete Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zudem wurden dienstliche Gegenstände beschädigt. Der 38-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:20

    POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf der L 1182

    Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (28.08.2025) gegen 12.10 Uhr bei Sindelfingen auf der Landesstraße 1182 kurz nach dem Darmsheimer Tunnel in Fahrtrichtung Grafenau ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Eine 23 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Darmsheim unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:53

    POL-LB: Kornwestheim: Kleiner Fahrfehler führt zu hohem Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Rund 26.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (28.08.2025) gegen 19:40 Uhr in der Rechbergstraße in Kornwestheim ereignete. Ein 52 Jahre alter Mercedes Lenker beabsichtigte zunächst in eine Parklücke am Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei bestätigte er mutmaßlich das Gaspedal zu stark, weshalb sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren