POL-LB: Hemmingen: 38-jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 38 Jahre alter Mann am Donnerstag (28.08.2025) gegen 14:35 Uhr für einen Polizeieinsatz in Hemmingen. Über Notruf meldet der Mann selbst, dass er in der Bahnhofstraße sei und sofortige Hilfe benötige. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann vor Ort antreffen. Nach Abklärung der vorliegenden Gesamtumstände stellte sich heraus, dass sich der Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Aus diesem Grund sollte er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Auf diese Nachricht flüchtete der Mann sofort und rante in ein Wohngebiet. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann und konnten ihn nach kurzer Zeit einholen und vorläufig festnehmen. Hierbei widersetzte er sich und leistete Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Zudem wurden dienstliche Gegenstände beschädigt. Der 38-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

