Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 15-Jähriger von Personengruppe mit Pfefferspray attackiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen machen sich am Donnerstagabend (28.08.2025) auf den Weg in die Myliusstraße nach Ludwigsburg, nachdem ein 15-Jähriger von einer vierköpfigen Personengruppe mit einem Pfefferspray attackiert worden sein soll. Der Jugendlief lief mit einem Begleiter vom Bahnhof Ludwigsburg kommend die Myliusstraße abwärts in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes soll die vierköpfige Personengruppe bereits auf den Jugendlichen gewartet haben. Nachdem der 15-Jährige durch die Gruppe zunächst verbal angegangen wurde, stieß eine Person aus der Gruppe heraus das Opfer. Ein weiterer Täter soll dann ein Pfefferspray gegen den 15-Jährigen eingesetzt haben. Durch den freigesetzten Reizstoff erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Das Opfer rannte daraufhin mit dessen Begleiter davon und verständigte die Polizei. Zur Personengruppe ist lediglich bekannt, dass die Personen rund 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein sollen. Der unbekannte Täter, der das Pfefferspray eingesetzt hat, soll schwarze Haare gehabt haben. Er trug eine braune Schildmütze mit der Aufschrift "Gucci", eine dunkle Jacke, schwarze Jeans und schwarze Schuhe und soll von muskulöser Statur gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

