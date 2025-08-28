Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 46-Jähriger leistet Widerstand während Fahrzeugkontrolle

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren war, versuchte sich ein 46 Jahre alter Audi-Lenker am Mittwoch (27.08.2025) gegen 10:40 Uhr in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Audi-Lenker, der zunächst von der Calwer Straße in die Hanns-Klemm-Straße einbogen, sollte von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen kontrolliert werden. Nachdem er zu Beginn die Anhaltesignale ignorierte, fuhr der 46-Jährige wenig später auf einen Firmenparkplatz und stoppte sein Fahrzeug. Während der anschließenden Fahrzeugkontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Nachdem dem 46-Jährigen die weitere Vorgehensweise erläutert wurde, zeigte sich dieser nicht einverstanden und versuchte zurück in sein Fahrzeug zu setzen. Die beiden Beamten hinderten den Mann an seinem Vorhaben und es sollten ihm Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte und sperrte sich der 46-Jährige, weshalb er zunächst zu Boden gebracht werden musste. Ein in einem Krankenhaus durchgeführter Vortest auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung verlief positiv. Er musste sich anschließen einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

