Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Baugeräte von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Von einer Baustelle im Mozartweg in Walheim wurden zwischen Freitag (22.08.2025) und Montag (25.08.2025) mehrere Baugeräte gestohlen. Aus einer Tiefgarage des Baustellengrundstücks entwendeten die Täter eine dort gelagerte Rüttelplatte. Auch aus dem Obergeschoss des Rohbaus, welches sie mutmaßlich über das Außengerüst erreichten, entwendeten sie mehrere Bedienteile einer Mörtelmaschine. Das gesamte Diebesgut hatte einen Wert von rund 5.800 Euro. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

