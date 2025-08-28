PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Vorfahrtsmissachtung

Sinzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Tiefenauer Straße (K3731) zum Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 17-jährige Kraftradfahrerin die Tiefenauer Straße von Hügelsheim kommend in Richtung Sinzheim. Parallel befuhr eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin die Straße "Im Grün" Richtung Tiefenauer Straße. Als die Mercedes-Lenkerin nach links in die Tiefenauer Straße Richtung Hügelsheim einbiegen wollte, übersah sie offenbar die von links kommende Zweiradfahrerin. Die 17-Jährige wurde folglich durch den Mercedes abgewiesen und kam nach wenigen Metern der Weiterfahrt zum Sturz, wodurch sie leicht verletzt wurde. Zur weiteren Behandlungen wurde sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

