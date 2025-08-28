PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Waltersweier - Blitzeinschlag

Offenburg (ots)

Infolge eines Unwetters kam es am Mittwochmittag zu einem Blitzeinschlag in Waltersweier. Der Blitz traf ein Dreifamilienhaus und verursachte dabei erhebliche Schäden. Zum Zeitpunkt des Einschlags befand sich ein Bewohner im Dachgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beamte des Polizeireviers Offenburg unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Evakuierung des Objektes und der Straßensperrung. Im weiteren Verlauf meldeten mehrere Anwohner in unmittelbarer Umgebung ebenfalls Schäden an ihren Wohnhäusern, die offenbar durch den Blitzeinschlag verursacht wurden. Genaue Angaben zu der Schadensursache und zur genauen Schadenshöhe sind nicht bekannt.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:05

    POL-OG: Durmersheim - Fahren unter Beeinflussung berauschender Mittel

    Durmersheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen wollten Beamte des Polizeireviers Rastatt einen Pkw in der Pilgerstraße kontrollieren. Der Ford-Fahrer ignorierte mehrere Anhalte Zeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt fort. In der Weissenburger Straße konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand kam, stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug, verschloss dieses mittels seinem ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:37

    POL-OG: Offenburg - Täterfestnahme nach Diebstahl

    Offenburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde der Polizei durch einen Bewohner der Windschläger Straße gemeldet, dass eine bis dahin unbekannte Person soeben aus dessen Keller gekommen sei und mutmaßlich mehrere Schlüssel entwendet habe. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass eine 37- jährige Tatverdächtige noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:50

    POL-OG: Offenburg - Flüchtiger gesucht, Hinweise erbeten

    Offenburg (ots) - Kurz vor 9 Uhr entdeckte eine Bewohnerin aus der Kesselstraße in ihrem Schlafzimmer einen Mann, der gerade dabei war verschiedene Gegenstände wie Bargeld, Handy und persönliche Unterlagen in eine Tasche einzupacken. Dabei kam es zum kurzen Gerangel, bei dem der Unbekannte flüchten konnte. Er wird als 170 cm großer Mann beschrieben, der mit einer schwarzen Schildmütze, einem dunklen Schal, einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren