POL-OG: Offenburg/Waltersweier - Blitzeinschlag

Offenburg (ots)

Infolge eines Unwetters kam es am Mittwochmittag zu einem Blitzeinschlag in Waltersweier. Der Blitz traf ein Dreifamilienhaus und verursachte dabei erhebliche Schäden. Zum Zeitpunkt des Einschlags befand sich ein Bewohner im Dachgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beamte des Polizeireviers Offenburg unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Evakuierung des Objektes und der Straßensperrung. Im weiteren Verlauf meldeten mehrere Anwohner in unmittelbarer Umgebung ebenfalls Schäden an ihren Wohnhäusern, die offenbar durch den Blitzeinschlag verursacht wurden. Genaue Angaben zu der Schadensursache und zur genauen Schadenshöhe sind nicht bekannt.

/vo

