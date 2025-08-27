Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Täterfestnahme nach Diebstahl

Offenburg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde der Polizei durch einen Bewohner der Windschläger Straße gemeldet, dass eine bis dahin unbekannte Person soeben aus dessen Keller gekommen sei und mutmaßlich mehrere Schlüssel entwendet habe. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass eine 37- jährige Tatverdächtige noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte die zuvor entwendeten Schlüssel sowie einen Geldbeutel mit Bargeld und Ausweisdokumente der Ehefrau des Anzeigenerstatters sicher. Die wohnsitzlose 37-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach bundesweit strafrechtlich in Erscheinung getreten. Aufgrund des dringenden Tatverdachts und weil die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von der Staatsanwaltschaft Offenburg gegen die ungarische Staatsangehörige ein beschleunigtes Verfahren beantragt. Die Hauptverhandlung fand am Montagnachmittag beim Amtsgericht Offenburg statt. Die 37-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt. Außerdem muss sie für die Kosten des Verfahrens aufkommen.

