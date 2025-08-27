Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flüchtiger gesucht, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Kurz vor 9 Uhr entdeckte eine Bewohnerin aus der Kesselstraße in ihrem Schlafzimmer einen Mann, der gerade dabei war verschiedene Gegenstände wie Bargeld, Handy und persönliche Unterlagen in eine Tasche einzupacken. Dabei kam es zum kurzen Gerangel, bei dem der Unbekannte flüchten konnte. Er wird als 170 cm großer Mann beschrieben, der mit einer schwarzen Schildmütze, einem dunklen Schal, einer dunklen Jacke und dunklen langen Hose bekleidet war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

