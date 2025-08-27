POL-OG: Willstätt - Verkehrsunfall
Willstätt (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es auf der Industriestraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der 38-jährige Pedelec-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Industriestraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei soll er einen an der Verkehrsinsel wartenden Pkw eines 37-Jährigen übersehen haben. Folglich kam es zum Aufprall, wobei der Pedelec-Fahrer durch die Heckscheibe des Pkws geschleudert wurde. Der Zweiradfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.
