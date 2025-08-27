Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unzureichende Ladungssicherung

Offenburg (ots)

Aufgrund einer mutmaßlich unzureichenden Ladungssicherung kam es am Dienstag auf der Windschläger Straße zu auslaufendem Benzin. Gegen 11:20 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass bei einem Autofahrer nach einer Bremsung eine Flüssigkeit auf die Straße tropfte. Eine Spur Benzinreste verteilte sich etwa zweieinhalb Kilometer auf einem Feldweg und auf einem Fahrradweg. Eine kleine Benzinspur auf einem Schotterweg führte zu dem Auto. Nach ersten Ermittlungen transportierte der Fahrzeuglenker offenbar einen unzureichend gesicherten Benzintank in seinem Wagen. In Folge der Bremsung sei das Benzin ausgelaufen. Die Straße sowie der Radweg musste aufgrund der Fahrbahnverschmutzung von einer Firma gereinigt werden.

/ph

