Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei und Feuerwehr stellen Einbrecher im Weizenfeld

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.04. - 27.04.) stellten Polizeikräfte einen Tatverdächtigen, nachdem dieser sich in einem Weizenfeld im Bereich der Wiedenbrücker Straße/ Rietberger Straße versteckt hielt.

Zunächst fiel dem Team einer Streifenwagenbesatzung gegen 22.30 Uhr ein an der Leitplanke der Wiedenbrücker Straße angelehnten E-Scooter mit eingeschaltetem Licht auf. Bei einer ersten Nachschau der Beamten, deuteten die Feststellungen auf ein mögliches Unfallgeschehen hin. Mit weiteren Polizeikräften und auch unter Hinzuziehung von Feuerwehrkräften wurde ein angrenzendes Feld sowie auch ein Weizenfeld nach einer möglicherweise verletzten Person abgesucht. Zwischenzeitlich informierten allerdings nahe Anwohner die Einsatzkräfte über eine verdächtige Person, die auf einem Grundstück bemerkt wurde und anschließend in das Weizenfeld geflüchtet war. Die Feuerwehrkräfte ließen kurz darauf eine Drohne in die Luft und nach wenigen Minuten entdeckte diese den Tatverdächtigen.

Auf dem Boden liegend, nahmen die Polizeibeamten einen 38-jährigen Mann aus Langenberg vorläufig fest. In seiner Nähe lag zudem vermeintliches Diebesgut aus einem der angrenzenden Wohnhäuser. Dort wurden eine Geldbörse und Schlüssel gestohlen. Den weiteren Ermittlungen zufolge wurde auch der E-Scooter wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt.

Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

