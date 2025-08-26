PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche
Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Die Vermisstensuche nach der 87 Jahre alten Frau konnte beendet werden. Die Seniorin konnte am Dienstagmittag in der Nähe ihres Seniorenzentrums aufgefunden werden und wurde zur Überprüfung möglicher Verletzungen in eine Klinik gebracht. /ma

Ursprungsmeldung - Di 26.08.2025 12:26

Gernsbach - Vermisstensuche

Gernsbach - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer olivgrünen Fleecejacke und mit rötlichen Schuhen bekleidet sein. Die Seniorin sei gut zu Fuß. Die Polizei hat im Rahmen der Suchmaßnahmen derzeit unter anderem einen Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugen, in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden unter der Notrufnummer 110 um Kontaktaufnahme gebeten.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gernsbach-lkr-rastatt-vermisstenfahndung/

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:49

    POL-OG: Lahr, Mietersheim - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Lahr, Mietersheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "An der Wolfsgurgel" sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte sollen sich am frühen Montag, zwischen 4:50 Uhr und 6 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft haben und mit erbeutetem Bargeld das Weite gesucht haben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Personen, die etwas ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:41

    POL-OG: Friesenheim/Oberweier - Drohnenflug / Zeugen gesucht

    Friesenheim/Oberweier (ots) - Zum wiederholten Male soll in den letzten zwei Wochen eine Drohne im Bereich des "Breiten Feld" in Friesenheim-Oberweier geflogen sein. Die Drohne wurde vermutlich von einem Feld in Richtung Oberschopfheim gesteuert. Eine Fahndung im Nahbereich sowie der umliegenden Weinreben verlief bisher negativ. Um festzustellen, ob die Drohne rechtmäßig in diesem Bereich fliegen darf, bittet die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren