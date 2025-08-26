Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche

Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Die Vermisstensuche nach der 87 Jahre alten Frau konnte beendet werden. Die Seniorin konnte am Dienstagmittag in der Nähe ihres Seniorenzentrums aufgefunden werden und wurde zur Überprüfung möglicher Verletzungen in eine Klinik gebracht. /ma

Ursprungsmeldung - Di 26.08.2025 12:26

Gernsbach - Vermisstensuche

Gernsbach - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer olivgrünen Fleecejacke und mit rötlichen Schuhen bekleidet sein. Die Seniorin sei gut zu Fuß. Die Polizei hat im Rahmen der Suchmaßnahmen derzeit unter anderem einen Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugen, in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden unter der Notrufnummer 110 um Kontaktaufnahme gebeten.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gernsbach-lkr-rastatt-vermisstenfahndung/

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell