POL-HB: Nr.: 0316 --Aufmerksamer Zeuge vermasselt Einbrecherduo die Tour

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 09.05.2025 15:20 Uhr Am Freitag wurde ein 73-jähriger Mann in der Altstadt von einem unbekannten Täter überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 73 Jahre alter Mann befand sich mit seiner Frau gegen 15:20 Uhr in der Knochenhauerstraße, als ihnen sich ein Unbekannter von hinten näherte. Er packte den Senior an den Armen und ...

