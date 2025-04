Polizei Paderborn

POL-PB: Giftköderfund an der Universität

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 23. April meldete sich gegen 08.30 Uhr bei der Polizei eine Zeugin, die in der Grünanlage der Universität in Paderborn, am Broder-Carstensen-Weg zwei Giftköder gefunden hatte.

Die eingesetzten Beamten fanden in einem größeren Betonkübel, welcher am Broder-Carstensen-Weg gegenüber vom Gebäude P3 der Uni aufgestellt war, zusammengerollt zwei Fleischköder. Dieser waren mit einem dunklen Flies umwickelt und mit kleinen Nadeln gespickt.

Mittlerweile liegen aus den vergangenen zwei Wochen Meldungen zu neun aufgefundenen Ködern an dieser Stelle vor. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die im relevanten Zeitraum an der Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Die Polizei bittet Tierbesitzer, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden.

