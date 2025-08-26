Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim/Oberweier - Drohnenflug

Zeugen gesucht

Friesenheim/Oberweier (ots)

Zum wiederholten Male soll in den letzten zwei Wochen eine Drohne im Bereich des "Breiten Feld" in Friesenheim-Oberweier geflogen sein. Die Drohne wurde vermutlich von einem Feld in Richtung Oberschopfheim gesteuert. Eine Fahndung im Nahbereich sowie der umliegenden Weinreben verlief bisher negativ. Um festzustellen, ob die Drohne rechtmäßig in diesem Bereich fliegen darf, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Drohnenführer geben können, sich unter der Telefonnummer 07821/ 277-0 zu melden. /vo

