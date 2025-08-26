PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim/Oberweier - Drohnenflug
Zeugen gesucht

Friesenheim/Oberweier (ots)

Zum wiederholten Male soll in den letzten zwei Wochen eine Drohne im Bereich des "Breiten Feld" in Friesenheim-Oberweier geflogen sein. Die Drohne wurde vermutlich von einem Feld in Richtung Oberschopfheim gesteuert. Eine Fahndung im Nahbereich sowie der umliegenden Weinreben verlief bisher negativ. Um festzustellen, ob die Drohne rechtmäßig in diesem Bereich fliegen darf, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Drohnenführer geben können, sich unter der Telefonnummer 07821/ 277-0 zu melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  26.08.2025 – 12:33

    POL-OG: Baden-Baden - Weiterfahrt untersagt

    Baden-Baden (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht auf Dienstag an der Europastraße musste ein 22-Jähriger sein Auto vorerst stehen lassen. Mehrere Anzeichen deuteten bei der Überprüfung gegen 0 Uhr darauf hin, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe ...

    mehr
  26.08.2025 – 12:25

    POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche

    Gernsbach (ots) - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 Jahre alten Frau. Die Vermisste wurde am Montag gegen 20 Uhr zuletzt in einem Seniorenzentrum gesehen. Aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Mögliche Hinwendungsorte wurden bereits erfolglos überprüft. Die Frau hat dunkelgraue, kurze Haare. Sie soll mit einer hellen Hose, einer ...

    mehr
