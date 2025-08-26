PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Lahr, Mietersheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "An der Wolfsgurgel" sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte sollen sich am frühen Montag, zwischen 4:50 Uhr und 6 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft haben und mit erbeutetem Bargeld das Weite gesucht haben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten und möglicherweise Hinweise zum Vorfall gegeben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:41

    POL-OG: Friesenheim/Oberweier - Drohnenflug / Zeugen gesucht

    Friesenheim/Oberweier (ots) - Zum wiederholten Male soll in den letzten zwei Wochen eine Drohne im Bereich des "Breiten Feld" in Friesenheim-Oberweier geflogen sein. Die Drohne wurde vermutlich von einem Feld in Richtung Oberschopfheim gesteuert. Eine Fahndung im Nahbereich sowie der umliegenden Weinreben verlief bisher negativ. Um festzustellen, ob die Drohne rechtmäßig in diesem Bereich fliegen darf, bittet die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:33

    POL-OG: Baden-Baden - Weiterfahrt untersagt

    Baden-Baden (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Nacht auf Dienstag an der Europastraße musste ein 22-Jähriger sein Auto vorerst stehen lassen. Mehrere Anzeichen deuteten bei der Überprüfung gegen 0 Uhr darauf hin, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Nach der Auswertung einer erhobenen Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren