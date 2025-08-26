Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Lahr, Mietersheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "An der Wolfsgurgel" sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte sollen sich am frühen Montag, zwischen 4:50 Uhr und 6 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft haben und mit erbeutetem Bargeld das Weite gesucht haben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten und möglicherweise Hinweise zum Vorfall gegeben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 zu melden. /ma

