PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Traktor in Brand

Zell am Harmersbach (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein brennender Traktor mit einer Sämaschine in der Pflugstraße auf einem Feldweg gemeldet. Glücklicherweise konnten der Traktorlenker und sein Sohn das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Zell am Harmersbach schnell gelöscht, der Feldweg wegen auslaufender Betriebsstoffe abgestreut. Am Traktor sowie an der angehängten Sämaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob ein technischer Defekt am Traktor für den Brandausbruch ursächlich war ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 15:27

    POL-OG: Gernsbach - Vermisstensuche / Nachtragsmeldung

    Gernsbach (ots) - Die Vermisstensuche nach der 87 Jahre alten Frau konnte beendet werden. Die Seniorin konnte am Dienstagmittag in der Nähe ihres Seniorenzentrums aufgefunden werden und wurde zur Überprüfung möglicher Verletzungen in eine Klinik gebracht. /ma Ursprungsmeldung - Di 26.08.2025 12:26 Gernsbach - Vermisstensuche Gernsbach - Aktuell laufen im Großraum Gernsbach großangelegte Suchmaßnahmen nach einer 87 ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:49

    POL-OG: Lahr, Mietersheim - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Lahr, Mietersheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "An der Wolfsgurgel" sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte sollen sich am frühen Montag, zwischen 4:50 Uhr und 6 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft haben und mit erbeutetem Bargeld das Weite gesucht haben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Personen, die etwas ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:41

    POL-OG: Friesenheim/Oberweier - Drohnenflug / Zeugen gesucht

    Friesenheim/Oberweier (ots) - Zum wiederholten Male soll in den letzten zwei Wochen eine Drohne im Bereich des "Breiten Feld" in Friesenheim-Oberweier geflogen sein. Die Drohne wurde vermutlich von einem Feld in Richtung Oberschopfheim gesteuert. Eine Fahndung im Nahbereich sowie der umliegenden Weinreben verlief bisher negativ. Um festzustellen, ob die Drohne rechtmäßig in diesem Bereich fliegen darf, bittet die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren