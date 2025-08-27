Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterentersbach - Traktor in Brand

Zell am Harmersbach (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein brennender Traktor mit einer Sämaschine in der Pflugstraße auf einem Feldweg gemeldet. Glücklicherweise konnten der Traktorlenker und sein Sohn das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Zell am Harmersbach schnell gelöscht, der Feldweg wegen auslaufender Betriebsstoffe abgestreut. Am Traktor sowie an der angehängten Sämaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob ein technischer Defekt am Traktor für den Brandausbruch ursächlich war ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell