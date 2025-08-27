POL-OG: Rheinau/Freistett - Einbruch in Firmengebäude, Zeugenaufruf

Lahr, Mietersheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "An der Wolfsgurgel" sind die Ermittler auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte sollen sich am frühen Montag, zwischen 4:50 Uhr und 6 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft haben und mit erbeutetem Bargeld das Weite gesucht haben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach Personen, die etwas ...

mehr