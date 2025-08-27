POL-OG: Rheinau/Freistett - Einbruch in Firmengebäude, Zeugenaufruf
Rheinau/Freistett (ots)
Am letzten Wochenende wurden aus einem Firmengebäude in Rheinau Messing- und Rotgussteile im Wert von rund 10.000 Euro entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der mutmaßliche Täter über ein Tor Zutritt zur Fabrikationshalle, aus der er das Diebesgut entwendete. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07851/893-0 an die Polizei in Kehl.
