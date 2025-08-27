PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Schwanau - Kollision durch Vorfahrtsmissachtung

Schwanau (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Ottenheimerstraße zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Dacia-Fahrer von der Waldstraße kommend in Richtung Ottenheimerstraße. Dieser wollte er durch Linkabbiegen weiter folgen in Richtung Nonnenweier. Hierbei missachtete der 54-Jährige die Vorfahrt einer aus Richtung Ottenheim kommenden 37-jährigen MG-Fahrerin, wodurch es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Durch den Aufprall wurde die MG-Lenkerin nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam schließlich nach 50 Metern auf einen angrenzenden Feldweg zum Stehen. Der Dacia kam ebenfalls abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

/al

