Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Kork - Pkw überschlägt sich mehrfach

Kehl (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es zum mehrfachen Überschlag eines Fahrzeugs auf der L90 von Querbach in Fahrtrichtung Kork. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer soll aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, woraufhin sich das Fahrzeug drei Mal überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell