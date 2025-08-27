PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Kork - Pkw überschlägt sich mehrfach

Kehl (ots)

In der Nacht zum Mittwoch kam es zum mehrfachen Überschlag eines Fahrzeugs auf der L90 von Querbach in Fahrtrichtung Kork. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer soll aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, woraufhin sich das Fahrzeug drei Mal überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 10:40

    POL-OG: Willstätt - Verkehrsunfall

    Willstätt (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Industriestraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw. Der 38-jährige Pedelec-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Industriestraße in Richtung Hauptstraße. Hierbei soll er einen an der Verkehrsinsel wartenden Pkw eines 37-Jährigen übersehen haben. Folglich kam es zum Aufprall, wobei der Pedelec-Fahrer durch die Heckscheibe des Pkws ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:34

    POL-OG: Offenburg - Unzureichende Ladungssicherung

    Offenburg (ots) - Aufgrund einer mutmaßlich unzureichenden Ladungssicherung kam es am Dienstag auf der Windschläger Straße zu auslaufendem Benzin. Gegen 11:20 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass bei einem Autofahrer nach einer Bremsung eine Flüssigkeit auf die Straße tropfte. Eine Spur Benzinreste verteilte sich etwa zweieinhalb Kilometer auf einem Feldweg und auf einem Fahrradweg. Eine kleine Benzinspur auf einem ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:18

    POL-OG: Rheinau/Freistett - Einbruch in Firmengebäude, Zeugenaufruf

    Rheinau/Freistett (ots) - Am letzten Wochenende wurden aus einem Firmengebäude in Rheinau Messing- und Rotgussteile im Wert von rund 10.000 Euro entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich der mutmaßliche Täter über ein Tor Zutritt zur Fabrikationshalle, aus der er das Diebesgut entwendete. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben Ermittlungen wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren