Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L222, Lkr. Konstanz) Betrunken Auffahrunfall verursacht (13.06.2025)

Singen, L222 (ots)

Bereits am Freitagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer auf der Landesstraße 222/Schaffhauser Straße einen Unfall gebaut. Gegen 17 Uhr fuhr der 62-Jährige mit einem Dacia von Rielasingen-Worblingen in Richtung Singen. An der Ampel an der Einmündung auf die Bundesstraße 34 hielt er verkehrsbedingt an und fuhr anschließend beim Anfahren auf einen vor ihm wartenden Mini eines ebenfalls 62 Jahre alten Mannes auf. Nach dem Zusammenstoß stieg der Daciafahrer aus um den Schaden zu begutachten, wobei sein Wagen nach hinten auf einen Mercedes eines 38-Jährigen rollte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf Alkoholkonsum, was ein Test mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille schließlich bestätigte. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. An den beteiligten Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

