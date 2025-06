Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6176, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer prallt gegen Straßenlaterne - 16-Jähriger verletzt (15.06.2025)

Hohenfels, K6176 (ots)

Ein junger Biker ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Lindenstraße verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr mit einem Yamaha Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 6176 von Sentenhart kommend in RIchtung Mindersdorf. Kurz nach dem Ortseingang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Dabei verletzte sich der 16-Jährige. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

