Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Inselgasse/Schreibergasse (14.06.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es auf der Kreuzung Inselgasse/Schreibergasse zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Gegen 02.30 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit einem Toyota auf der Inselgasse in Richtung Sankt-Johann-Gasse. Zeitgleich war ein 19-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Schreibergasse in Richtung Gerichtsgasse unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte der Toyota mit dem vorfahrtsberechtigten Radler der darauf stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei beiden Fahrern Alkoholeinfluss fest, weshalb sie Blutproben abgeben mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell