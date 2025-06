POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an Tankstelleneinfahrt - Radfahrerin und Kind im Anhänger leicht verletzt (15.06.2025)

Hohenfels, K6176 (ots) - Ein junger Biker ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Lindenstraße verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr mit einem Yamaha Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 6176 von Sentenhart kommend in RIchtung Mindersdorf. Kurz nach dem Ortseingang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle ...

mehr